الغارديان: مكالمة واحدة من "بايدن" تكفي لوقف حرب غزة

ذهب تقرير لصحيفة "الغارديان" إلى أن مكالمة واحدة فقط، يُجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكفي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، يمتلك قائد القوة العظمى، والدولة الأكثر تأثيرًا في العالم، الكثير من النفوذ الذي يُمكّنهم من فرض إيقاف الحرب كما فعل رؤساء أمريكيون سابقون خلال دقائق معدودة.

ففي عام 1982، استدلّت الصحيفة، بقيام الرئيس الأمريكي "ريغان" بالاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بيغن" وأمره بإيقاف القصف العنيف لمدينة بيروت. وبالفعل خلال 20 دقيقة، عاد بيغن للاتصال بـ"ريغان" ليخبره بأنه أمر شارون، قائد الجيش الإسرائيلي آنذاك، بوقف القصف نهائيًّا.

وعلى العكس مما يروج له بعض السياسيين الحاليين وبعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن الولايات المتحدة، لا تملك السلطة لتفرض على إسرائيل ما تفعل، فإن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ هائل بفعل أنها من تقوم بشكل يومي بتزويد إسرائيل بالصواريخ والطائرات دون طيار والذخيرة التي تحتاجها لمواصلة حملة عسكرية كبيرة مثل الحملة في غزة، وفقًا لـ "بروس ريدل"، الذي قضى ثلاثة عقود في وكالة المخابرات المركزية، وفي مجلس الأمن القومي، وقدَّم المشورة لأربعة رؤساء مختلفين.