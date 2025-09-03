الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة تمويل غرينلاند إلى 530 مليون يورو

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مضاعفة التمويل المخصص لغرينلاند من الميزانية المشتركة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، استجابة لسباق جيوسياسي على النفوذ في الجزيرة القطبية الشمالية.

وإذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على المقترح، ستحصل غرينلاند على 530 مليون يورو (3ر617 مليون دولار) خلال الفترة 2028-2034، مقارنة بـ 225 مليون يورو للفترة الحالية 2021-2027.

وأعربت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا عن رغبتها في السيطرة على الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير، لكنها جزء من الدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويرى الرئيس الأمريكي أن غرينلاند ذات أهمية استراتيجية سواء من الناحية الدفاعية أو كمصدر للثروات المعدنية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، مايكل ماكجراث، وفق ما نقلت عنه "رويترز"، إن الأموال الإضافية تهدف إلى تمويل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال المواد الخام الحيوية والطاقة.

وأضاف ماكجراث أن الزيادة في التمويل المقترح إشارة سياسية تعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للبلدان والأقاليم ما وراء البحار التابعة للاتحاد الأوروبي.