رئيس وزراء اليابان يصل كييف ويؤكد دعم بلاده لأوكرانيا

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، الثلاثاء، للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في زيارة نادرة لم يُكشف عنها مسبقاً، في إشارة إلى دعم طوكيو القوي لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، إن "كيشيدا سيعرب عن دعمه لأوكرانيا وتضامنه معها في أعقاب غزو القوات الروسية للأراضي الأوكرانية قبل أكثر من عام".

مضيفاً أن "كيشيدا سيعرب أيضاً عن احترامه لشجاعة الشعب الأوكراني ومثابرته في الوقوف للدفاع عن وطنه".