مسؤولون صينيون في تايوان لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا

وصلت مجموعة من المسؤولين الصينيين إلى تايوان، اليوم السبت، في أول زيارة منذ بدء جائحة (كوفيد-19) قبل ثلاث سنوات، لحضور فعالية ثقافية، في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان.

وسمحت حكومة تايوان الأسبوع الماضي، بزيارة ستة مسؤولين بقيادة ليو شياو دونغ، نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصيني في شنغهاي، لحضور مهرجان ثقافي في تايبيه بدعوة من حكومة المدينة.

ونظمت مجموعة صغيرة تضم نحو عشرة من أنصار استقلال تايوان احتجاجا على زيارة ليو خارج المطار بتايبيه ورددوا: "تايوان والصين، دولتان منفصلتان".