احتجاجات في إسرائيل رفضا لخطة التعديلات القضائية

شارك آلاف الإسرائيليين، اليوم الخميس، في احتجاجات على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي، وقطعوا الطرق في جميع أنحاء الدولة، في تصعيد لحملة استمرت شهورا تنديدا بهذه الخطوة.

وسار آلاف الأشخاص يحملون أعلاما ولافتات في أحد شوارع تل أبيب وأوقفوا حركة المرور في منتصف يوم العمل.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه وحملت البعض بعيدا بينما كانت تحاول فتح الطريق السريع.

وأشعلت مجموعة صغيرة النار في إطارات السيارات في الشارع أمام ميناء بحري ما أدى إلى عرقلة حركة الشاحنات لفترة وجيزة.

وأجبرت الشرطة المتظاهرين على مغادرة أحد الطرق أمام مركز للمؤتمرات في وسط إسرائيل.

واعتقلت الشرطة عشرات المحتجين لدى تسببهم في اضطرابات عامة في أنحاء البلاد.