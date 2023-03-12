سوناك يتوجه إلى أمريكا لإتمام صفقة الغواصات لأستراليا

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى الولايات المتحدة غدا الأحد للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من أجل الانتهاء من تفاصيل صفقة الغواصات التي تهدف إلى التصدي للصين.

كان ألبانيزي أعلن يوم الأربعاء أنه سيزور الولايات المتحدة قريبا للقاء بايدن في قمة يتوقع أن يتخللها الإعلان عن اتفاق ضخم تستحوذ بموجبه أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

يأتي ذلك بموجب تحالف "أوكوس" الثلاثي الذي أُعلن في عام 2021 في إطار جهود لمواجهة الوجود العسكري المتنامي لللصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.