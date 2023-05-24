على وقع الاحتجاجات.. الكنيست الإسرائيلي يبدأ التصويت على موازنة 2023-2024

بدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، تصويتا نهائيا على الموازنة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مما يتيح متنفسا سياسيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تجابه حكومته الائتلافية اليمينية احتجاجات مستمرة منذ شهور.

وفي تصريحات أدلى بها قبل وقت قصير من بدء التصويت عبر نتنياهو عن ثقته في أن الكنيست سيوافق على الموازنة، رغم ورود مطالبات تمويلية في اللحظات الأخيرة من جانب بعض حلفائه من اليمين المتطرف والدينيين.