بوتين: روسيا والصين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري

وأعلن بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الصداقة بين البلدين وتعهدا بتعزيز العلاقات في قمة في موسكو الأسبوع الماضي، في وقت تواجه فيه روسيا صعوبات لتحقيق مكاسب في ما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

ونقلت إنترفاكس عن بوتين قوله: "نحن لا نؤسس أي تحالف عسكري مع الصين... نعم، لدينا تعاون في مجال التفاعل العسكري التقني. نحن لا نخفي هذا"، وتابع قائلا: "كل شيء يتسم بالشفافية. ليس هناك ما هو سري".

وأضاف بوتين أن القوى الغربية تحاول تشكيل المزيد من التحالفات العالمية، متهما الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ببدء تشكيل "محور" جديد يشبه إلى حد ما تحالف ألمانيا وإيطاليا واليابان إبان الحرب العالمية الثانية.