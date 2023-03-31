إيرانيون لـ"إرم نيوز": الاتفاق مع السعودية يرسخ استقرار المنطقة
استطلع موقع "إرم نيوز" آراء عدد من الإيرانيين ورصد مدى تفاعلهم مع الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، وتأثير الاتفاق وتداعياته على حياتهم عموماً، حيث أشادوا بالاتفاق مستشرفين آفاقه على الشرق الأوسط عموماً، مؤكدين حاجة المنطقة للسلام والاستقرار.
وفي العاشر من مارس / آذار، اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتي البلدين، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001، بحسب بيان مشترك صدر في بكين.
الاتفاق سيفيد المنطقة برمتها
وقال المواطن الإيراني جليل مرادي، يعمل في مركز لبيع الذهب بطهران: "أؤيد الاتفاق بين إيران والسعودية، لأن تخفيف التصعيد بين البلدين يضمن استثماراً آمناً وظروفاً اقتصادية أحسن.. وإذا تم تفعيل استثمارات كبيرة من قبل السعودية والصين وروسيا في إيران، فمن المؤكد أن أسواق العملات والذهب والإسكان سيتم التحكم فيها بشكل أفضل".
وأكد حميد نادري، بائع في محل تجاري، أنه "تحت أي ظرف من الظروف، المصالحة تخدم البلدين.. كانت بلادنا تتمتع بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية منذ العصور القديمة، ويجب أن نتفاءل بالمستقبل".
وأشاد محمد زاده، عامل في محل تجاري، بالاتفاق، بالقول: "زوال التوتر بين البلدين سيعود بالنفع وبالخير عليهما رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران وانخفاض عملتها الوطنية وارتفاع الأسعار".
وأوضحت سحر نوري زاده، طالبة جامعية، أن"التعاون بين الدول نتيجته قطف ثمار الخير للبلدين المتعاونين، بخلاف الحرب التي لا تكون نتيجتها إلا الخراب والدمار والأزمات الاقتصادية".
وأشار رجل الدين الإيراني علي قشقايي إلى "جوانب عديدة لهذا الاتفاق، من بينها سياسي واقتصادي وأمني وديني، فمثلاً بعد أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ سيكون من الممكن وبسهولة استئناف توجه الإيرانيين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة المتوقفة منذ سنوات.. وسياسياً وأمنياً، نأمل أن تنتهي حرب اليمن وكذلك معاناة هذا الشعب الذي يريد العيش بسلام".
وقال إسماعيلي مهديان، سائق تكسي في طهران، إن "الاتفاق سيؤتي ثماره على دول المنطقة أجمع، وسيحل أغلب المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تعانيها المنطقة، مثل أزمات سوريا ولبنان واليمن والبحرين وغيرها".
وأثنى الدكتور يوسف مهدي، أستاذ جامعي، على عودة العلاقات بين الجانبين، مشيرا أن "الاتفاق يدل على أن دول المنطقة وخاصة إيران والسعودية تستطيع أن تحل مشاكلها دون تدخل الغرب.. وهذا الاتفاق أخرج الولايات المتحدة من قطبيتها وجعل دور الصين هو الأساسي".
ورأى حسن أحمدي، محرر في وكالة أنباء "شبستان نيوز": "العلاقات السعودية الإيرانية مرت بالقطيعة عدة مرات، ولكن تمكن البلدان من تجاوز الأزمة، نأمل أن تكون هذه المبادرة بادرة خير على المنطقة.. الصهاينة مستاؤون، إلا أن عودة العلاقة بين الدولتين ستفيد بالتأكيد العالم الإسلامي".
كما شددت السيدة جعفري، صاحبة محل تجاري، أن "هذه الخطوة الجريئة تساهم في تعزيز ركائز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وستؤثر على البلدان المتضررة من تلك الخلافات، وتفتح آفاقا في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي".
وقال منوّر بياكويي، موظف متقاعد، إن "الاتفاق بلا شك سيؤتي ثماره على المدى البعيد إذا استمر الطرفان بالتعاون وإزالة الحواجز".
ولفتت الشابة الإيرانية مريم إسماعيل إلى أن "الجلوس مع السعودية والحوار والدبلوماسية أفضل من التصعيد بين الجانبين، والذي لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية بل على العكس؛ فالتعاون والتفاهم هما الحل الأفضل والأسلم لكل الأطراف".
تقليل من أهمية الاتفاق
وفي تقليل لأهمية الاتفاقية بين السعودية وإيران، قالت مريم محبي، طالبة علوم سياسية في جامعة طهران، إن "الاتفاق لن يدوم بحسب التجربة والتاريخ؛ فدائماً ما يكون هناك فريق متنفذ يضغط باتجاه توتر العلاقات بين البلدين، فضلاً عن العامل الدولي الضاغط.. ففي عالم السياسة لا يوجد عدو أو صديق دائم".
وتساءلت "ما الفائدة إذا تسلقت مجموعة من البلطجية جدار سفارة دولة أخرى وألحقت بالبلاد (إيران) أضراراً مالية واقتصادية وسياسية؟ الشعب سيكون المتضرر ويدفع الثمن".
وأوضحت مريم: "أنا مع الاتفاق، لكن الأهم من خفض التصعيد مع الدول هو خفض التصعيد مع شعب بلدنا الحبيب إيران.. أنا شخصياً أريد السلام مع العالم أجمع؛ فالعداء مع الدول والحكومات لن يجلب إلا المشاكل، خصوصاً ونحن في إيران نعاني من صعوبات اقتصادية ويتطلب منا تحسين علاقاتنا مع العالم".
كما قلل نيكنام حاجي بور، عامل في محل أنسجة، من أهمية الاتفاق السعودي الإيراني، بالقول: "إنه روتين فقط من أجل افتتاح سفارات البلدين وتسهيل أمور الحجاج، والاتفاق استراحة محارب"، على حد تعبيره.