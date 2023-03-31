إيرانيون لـ"إرم نيوز": الاتفاق مع السعودية يرسخ استقرار المنطقة

استطلع موقع "إرم نيوز" آراء عدد من الإيرانيين ورصد مدى تفاعلهم مع الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، وتأثير الاتفاق وتداعياته على حياتهم عموماً، حيث أشادوا بالاتفاق مستشرفين آفاقه على الشرق الأوسط عموماً، مؤكدين حاجة المنطقة للسلام والاستقرار.

وفي العاشر من مارس / آذار، اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتي البلدين، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001، بحسب بيان مشترك صدر في بكين.