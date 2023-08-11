تقرير أمريكي: إيران تتخذ خطوة تقربها أكثر من صنع أسلحة نووية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين، قولهم إن إيران أبطأت بدرجة كبيرة وتيرة تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة، وخففت بعض مخزونها.

يأتي ذلك بعد أشهر من تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وبعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران خرجت من جدول أعمالها.

وعام 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وفرض عقوبات على إيران.