السويد.. توجيه تهمة "تمويل الإرهاب" لعضو في حزب العمال الكردستاني

وكان حزب العمال الكردستاني، قد حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، وتصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ودعم التحقيق الذي أتى في وقت حساس بالنسبة للعلاقات مع تركيا بأن الشكوك جاءت في أن الرجل الأربعيني كان يتصرف نيابة عن حزب العمال الكردستاني".

وجاءت الاتهامات للرجل للاشتباه في ارتكابه الابتزاز وجريمة خطرة باستخدام سلاح ناري ومحاولة تمويل الإرهاب.