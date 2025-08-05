ترامب: انخفاض أسعار الطاقة سيدفع بوتين لوقف الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا، بحسب "رويترز".

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وأضاف ترامب، في مقابلة مع "سي إن بي سي": "إذا انخفضت أسعار الطاقة بما فيه الكفاية، سيتوقف بوتين عن قتل الناس... إذا انخفضت أسعار الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل الواحد لن يكون لديه خيار آخر لأن اقتصاده يئن"، وفق تعبيره.

على صعيد متصل، اتهمت روسيا الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بممارسة ضغوط تجارية غير مشروعة على الهند بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بزيادة الرسوم الجمركية على نيودلهي، بسبب شرائها النفط الروسي.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "نسمع كثيرا من التصريحات وهي في الواقع تهديدات ومحاولات لإجبار الدول على قطع العلاقات التجارية مع روسيا. لا نعتبر مثل هذه التصريحات قانونية".

وأضاف: "نعتقد أن الدول ذات السيادة ينبغي أن تملك الحق في اختيار شركائها التجاريين، وشركائها في التعاون التجاري والاقتصادي، وأن تختار لنفسها أشكال التعاون التجاري والاقتصادي التي تصب في مصلحة البلد المعني".