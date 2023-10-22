انسحاب فرنسا العسكري من آخر قلاعها في الساحل يُثير تحديات أمنية ولوجستية

بعد مضي 10 سنوات على وصول أرتال المدرعات الفرنسية وسط هتافات السكان في شمال مالي، يضطر اليوم الجنود الفرنسيون إلى مغادرة منطقة الساحل الأفريقي بهدوء، وهذه المرة طردوا من النيجر المجاورة، بانتظار انسحاب أرتال أخرى محملة بالأسلحة، ما يطرح تحديات أمنية ولوجستية كبيرة خلال رحلة "الرحيل الأخير".

وبعيدًا عن الكاميرات والحشود المبتهجة في عام 2013، وصلت، يوم الخميس الماضي، إلى عاصمة تشاد نجامينا، دون أي حادث، أول قافلة من الجنود الفرنسيين الذين طردهم المجلس العسكري في نيامي، بعد إجراء مماثل في باماكو وواغادوغو، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية.

ومنذُ يوم الجمعة، غادر 282 جنديًا فرنسيًا النيجر بالفعل، حيثُ يجب إعادة 400 جندي آخرين إلى وطنهم في الأيام المقبلة، وفقًا لما ذكر رئيس أركان الجيش النيجيري، الكولونيل مامان ساني كياتو، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة.

صيد ثمين

وقال الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني المختص بالشأن الأفريقي سلطان البان، لـ"إرم نيوز"، إن العدد الهائل من الجنود الفرنسيين المصحوبين بعتادهم وآلياتهم العسكرية المختلفة يضع تعقيدات لوجستية وأمنية أمام عملية تنفيذ الانسحاب؛ بسبب الكم الهائل من العتاد العسكري، الذي يقدر بـ2000 حاوية ضخمة سيتم نقلها برا ببطء وعبر طرقات وعرة وغير آمنة، عبر آلاف الكيلومترات، من النيجر إلى تشاد ثم من تشاد إلى الكاميرون.

ويصل عدد الجنود الفرنسيين إلى 1500 جندي موزعين على ثلاث قواعد عسكرية: اثنتان في شمال العاصمة نيامي، والثالثة قرب الحدود مع مالي، وهو ما شكّك به البان، لا سيما في ظل وجود تقارير تتحدث عن ما يناهز 3000 جندي فرنسي، وقد صرح بذلك وزير الداخلية والأمن النيجري في آخر مؤتمر له في خضم الأزمة مع باريس، حيث أكد "أن فرنسا تخفي العدد الحقيقي لجنودها في النيجر".