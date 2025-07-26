اندلاع حريق ضخم بمركز تجاري في "قائمشهر" وسط إيران (فيديو)

أفادت مصادر إيرانية، ليل الجمعة، باندلاع حريق ضخم داخل أحد المراكز التجارية في مدينة "قائمشهر"، إحدى أكبر مدن محافظة "مازندران" وشمال إيران.

وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر ألسنة اللهب وسحب الدخان المتصاعد من موقع المركز التجاري المشتعل.

وذكر ناشطون أن الحريق طال متجر "هايبر ماركت مهديس" المعروف، الواقع على طريق بابل، ولم تكشف السلطات عن سبب الحريق حتى الآن.

وهرعت فرق الإطفاء إلى الموقع للسيطرة عليه، وسط فوضى مرورية في المكان، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.

وتتوالى الأحداث المشابهة في إيران، حيث اندلعت مؤخراً سلسلة من الحرائق، أبرزها حريق مصنع للمنتجات النفطية في أصفهان، وحريق ضخم في مجمع تجاري بالمنطقة الحرة بميناء "أنزلي" شمالي إيران، وحريق في جامعة أصفهان الصناعية، الواقعة وسط إيران.

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