أستراليا: تعيين "مستشار خاص" للتحقيق مع إسرائيل في حادث موظفي الإغاثة

قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت إنها ستعين مستشارا خاصا للعمل مع إسرائيل لضمان "الثقة الكاملة" بالتحقيق في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد "ستعين الحكومة مستشارا خاصا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".

وأضافت "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك"، مؤكدة أن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية "غير كافية".

وأوضحت "لم نتلق حتى الآن معلومات كافية تلبي توقعاتنا" بشأن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم المعروفة بـ"زومي".