مكتب الـFBI يعلن تعرض شبكة حواسيبه للاختراق
قال مكتب التحقيقات الفدرالي الجمعة، إنه يحقق في اختراق لشبكة الحواسيب التابعة له في حادث منفرد تم احتواؤه.
وقالت الوكالة في بيان دون أن تذكر المزيد من التفاصيل "مكتب التحقيقات الفدرالي على علم بالحادث ويعمل للحصول على معلومات إضافية".
وقالت شبكة سي إن إن ، التي أبلغت عن الحادث لأول مرة نقلاً عن أشخاص أطلعوا على الأمر، إن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن الأمر يتعلق بأجهزة كمبيوتر في مكتبها في نيويورك تم استخدامها للتحقيق في الاستغلال الجنسي للأطفال.
ولم يتضح على الفور متى وقع الحادث. وقال أحد المصادر لشبكة CNN إن مصدر الاختراق لا يزال قيد التحقيق.
ويعد خرق مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الأحدث في سلسلة من حوادث القرصنة رفيعة المستوى التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية على مدار العقد الماضي.
وفي أواخر عام 2020 ، اكتشف المسؤولون عملية تجسس إلكتروني واسعة النطاق داخل العديد من الشبكات الفيدرالية من قبل قراصنة مرتبطين بالاستخبارات الروسية.
وفي عام 2015 ، أعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) أنه قد تم اختراقه أيضًا وأن سجلات الموظفين الفيدراليين سُرقت، ونُسب خرق OPM لاحقًا إلى قراصنة صينيين.