مكتب الـFBI يعلن تعرض شبكة حواسيبه للاختراق

قال مكتب التحقيقات الفدرالي الجمعة، إنه يحقق في اختراق لشبكة الحواسيب التابعة له في حادث منفرد تم احتواؤه.

وقالت الوكالة في بيان دون أن تذكر المزيد من التفاصيل "مكتب التحقيقات الفدرالي على علم بالحادث ويعمل للحصول على معلومات إضافية".