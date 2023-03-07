إسرائيل تتهم إيران بالهجوم السيبراني الذي استهدف معهد التقنية "التخنيون"

قالت مصادر رسمية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مصدر الهجوم السيبراني الأكثر خطورة، الذي تعرض له معهد إسرائيل للتقنية "التخنيون"، قبل 3 أسابيع، هو الحرس الثوري الإيراني.

وأشار موقع "إسرائيل نيوز" إلى أن الهيئة الوطنية الإسرائيلية للفضاء السيبراني، وهي كيان حكومي مسؤول عن أمن المعلومات وحماية الفضاء السيبراني القومي المدني، أكدت وقوف إيران وراء الهجوم الأعنف.

الموقع أشار إلى أن بحوثًا ودراسات على صلة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية سُرقت خلال الهجوم.

ولفت إلى أن الكثير من تفاصيل هجوم "التخنيون"، والذي يعد جامعة بحثية رائدة، ومقره حيفا شمالي البلاد، لم تُسرب بعد، وأن تحقيقًا كشف عن نتائج خطيرة لهذا الهجوم، وأن المهاجمين استخدموا برنامجاً ضاراً هدف إلى تشفير نظام التشغيل.

المجموعة المهاجمة، والتي حملت اسم "MuddyWater"، نفذت، بحسب الموقع، الكثير من الهجمات حول العالم، وفي العام الماضي صدر بيان أمريكي-بريطاني مشترك، نسب إليها هجوم سيبراني واسع النطاق على أهداف في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.