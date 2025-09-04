الناتو: قرار نشر قوات غربية في أوكرانيا لا يعود لروسيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم الخميس، أن القرار بشأن نشر دول غربية قوات في أوكرانيا، لا يعود لروسيا التي ترفض خطوة كهذه.

وقال روته في كلمة خلال مؤتمر بشأن الدفاع في براغ "لماذا نكترث لموقف روسيا من مسألة القوات في أوكرانيا؟ هذا بلد مستقل، القرار بذلك لا يعود لهم"، في إشارة للروس، بحسب فرانس برس.

يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على رغبته في إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، حيث نقلت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، عن ترامب قوله إنه لا يزال ملتزمًا بالسعي للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا رغم تصاعد حالة الضبابية بشأن احتمال إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب رويترز.