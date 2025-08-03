عراقجي: قادرون على تخصيب اليورانيوم وبرنامجنا لا يدمره القصف

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن بلاده "لا تزال تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم"، وأنّ تلك التكنولوجيا "لن تُدمَّر بالقصف".

وأشار إلى أن إيران "تحتفظ بحقها في استئناف برنامج لتخصيب اليورانيوم"، وأن توقيت وطريقة استئنافه يعتمدان على الظروف.

وأضاف أن "على أمريكا أن تفهم أنه لا يمكنها تدمير التكنولوجيا بالقصف"، وأنه من الممكن التوصل من خلال المفاوضات الى اتفاق يرضي الطرفين، حسبما نقلت وكالة "أنباء فارس" من تصريحات أدلى بها عراقجي لصحيفة "فايننشال تايمز".

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وقال عراقجي إنّ "العدوان العسكري على إيران أثبت استحالة الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني".

أضرار جسيمة

ووصف عراقجي الأضرار التي تعرض لها برنامج طهران النووي، بعد الضربات الأمريكية، بأنها "جسيمة"، قائلاً: "ليست لديّ معلومات دقيقة بعد القصف. أعلم أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية جسيمة، وأعلم أن موادنا النووية كانت في أماكن تعرضت للهجوم".

وحذّر من أنّ استمرار نهج المواجهة لن يُصعّب مسار الدبلوماسية فحسب، بل سيُدمّر أيضًا فرصة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار عراقجي إلى أنّ إيران "لن تعود إلى المفاوضات إلا عندما تتأكد من صدق رغبة أمريكا في اتفاق مُربح للطرفين". كما وصف تفعيل أوروبا لآلية الزناد بأنّه "نهاية دورها في المفاوضات النووية".

وحول تصريح ترامب بأنّه إذا استأنفت إيران التخصيب، سيتم استهدافه من جديد قال: لا يوجد خيار عسكري لبرنامجنا النووي السلمي. إذا كانت لديهم مخاوف، فيمكننا حلّها بالمفاوضات..