أمريكا: نهجنا تجاه إيران لم يتغير

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن "نهج الولايات المتحدة تجاه إيران لم يتغير"، وذلك بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين؛ إثر تحطم مروحيتهم.

وأضاف متحدث باسم الوزارة الأمريكية، اليوم الاثنين، طلب عدم الكشف عن هويته: "واشنطن ستواصل مواجهة الدعم الإيراني للإرهاب، وانتشار الأسلحة الخطيرة والتقدم في برنامجها النووي"، بحسب "رويترز".

وتابع: "أمريكا ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الإيراني"، على حد تعبيره.