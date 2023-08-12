طائرة متحطمة من طراز "سو 30"
طائرة متحطمة من طراز "سو 30"متداولة

تحطم مقاتلة روسية ومصرع طاقمها في كالينينغراد

تحطمت مقاتلة روسية من طراز "سو 30"، خلال رحلة تدريبية فوق مقاطعة كالينينغراد الروسية، اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع طاقمها، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس".

ونقلت الوكالة عن قيادة المنطقة العسكرية الغربية الروسية قولها: "اليوم وأثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد، تحطمت طائرة من طراز "su-30" في منطقة مهجورة، ما أدى إلى مصرع الطاقم".

ونوهت المنطقة العسكرية إلى أن" المقاتلة لم تكن تحمل ذخائر، والسقوط سببه عطل فني".

طائرة متحطمة من طراز "سو 30"
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يذكر أن مقاطعة كالينينغراد لا تتصل بروسيا برًا، فهي تقع في قلب القارة الأوروبية على الحدود مع بولندا.

روسيا

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