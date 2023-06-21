الجيش الأوكراني يسيطر على مناطق قرب زابوريجيا وقتال عنيف في دونيتسك
أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، إعادة السيطرة على بعض الأراضي قرب منطقة "زابوريجيا" شرق البلاد، مع استمرار القتال العنيف مع القوات الروسية في "دونيتسك".
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليف، إن "القوات الأوكرانية تكسب بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زابوريجيا".
ونقلت تقارير عن كوفاليف، قوله في منشور على قناة تابعة لمركز الإعلام العسكري الأوكراني على "تلغرام"، إن "عناصر الجيش الأوكراني يحققون نجاحًا جزئيًّا.. إنهم يكسبون أراضي"، مضيفًا أن بعض تلك الأراضي بالقرب من مستوطنتي "مالا توكماتشكا" و"روبوتينا".
وأضاف: "أوكرانيا تواصل التصدي لتقدّم القوات الروسية في شرق البلاد مع حدوث قتال عنيف بشكل استثنائي، قرب ليمان في منطقة دونيتسك".
وكانت القوات الروسية أسقطت صباح الأربعاء "مسيَّرتين" قرب قاعدة عسكرية في محيط موسكو دون تسجيل ضحايا ولا أضرار، على ما أفاد الحاكم المحلي أندري فوروبيوف.
وكتب فوروبيوف، على تلغرام: "تحطمت مسيّرتان قرب مستودعات قاعدة عسكرية في قرية (كالينينتس) بقطاع (نارو فومينسك) على مسافة نحو 50 كيلومترًا جنوب موسكو.. دون تسجيل أي أضرار ودون وقوع ضحايا".