الجيش الأوكراني يسيطر على مناطق قرب زابوريجيا وقتال عنيف في دونيتسك

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، إعادة السيطرة على بعض الأراضي قرب منطقة "زابوريجيا" شرق البلاد، مع استمرار القتال العنيف مع القوات الروسية في "دونيتسك".

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليف، إن "القوات الأوكرانية تكسب بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زابوريجيا".

ونقلت تقارير عن كوفاليف، قوله في منشور على قناة تابعة لمركز الإعلام العسكري الأوكراني على "تلغرام"، إن "عناصر الجيش الأوكراني يحققون نجاحًا جزئيًّا.. إنهم يكسبون أراضي"، مضيفًا أن بعض تلك الأراضي بالقرب من مستوطنتي "مالا توكماتشكا" و"روبوتينا".