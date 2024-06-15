في تصعيد جديد.. النيجر تتهم بنين بسرقة نفطها

وقال باركي باكو خلال زيارة لأجاديم: "لا يمكننا أن نقف موقف المشاهدين بينما يسرق شعب آخر نفطنا لأننا لسنا حاضرين حيث يتم تحميله، مبيناً أنه "طالما أن بنين وشركة وابكو لا تسمحان للنيجر بحضور تحميل نفطنا الخام، لن نستطيع إعادة فتح الصمام".

وذهب وزير النفط النيجري في مهمة إلى حقل أجاديم للتحقق من الإغلاق الفعّال للصمامات، مؤكدًا استعداد سلطات نيامي لتحمل عواقب القرار.

وينقل خط الأنابيب النفط الخام إلى ميناء بنين للتصدير، والشحنة التي تم منعها هي ضمن قرض مدعوم بالسلع قيمته 400 مليون دولار من مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

ونشب نزاع بين البلدين الشهر الماضي، عندما منعت بنين صادرات النفط من مينائها عقب رفض النيجر، التي يقودها مجلس عسكري، فتح حدودها البرية أمام السلع القادمة من جارتها الجنوبية، كما جاء قرار إغلاق صمامات الخام ردًّا على اعتقال خمسة من مواطني النيجر متهمين بالدخول بطريقة احتيالية إلى محطة خط أنابيب بنين.