الأمن الروسي يقتل 6 مسلحين في إنغوشيا

قتلت قوات الأمن الروسية 6 مسلحين كانت تحاصرهم في مبنى سكني، خلال عملية خاصة في مدينة كارابولاك في إنغوشيا، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن بالمنطقة لوسائل إعلام روسية رسمية.

وقالت وكالة "إنترفاكس" نقلًا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إنه "خلال عملية تفتيش أحد المباني السكنية في بلدة كارابولاك، السبت، فتح مسلحون النار على قوات إنفاذ القانون الروسية".