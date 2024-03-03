الأمن الروسي يقتل 6 مسلحين في إنغوشيا
قتلت قوات الأمن الروسية 6 مسلحين كانت تحاصرهم في مبنى سكني، خلال عملية خاصة في مدينة كارابولاك في إنغوشيا، حسبما صرح مصدر في قوات الأمن بالمنطقة لوسائل إعلام روسية رسمية.
وقالت وكالة "إنترفاكس" نقلًا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إنه "خلال عملية تفتيش أحد المباني السكنية في بلدة كارابولاك، السبت، فتح مسلحون النار على قوات إنفاذ القانون الروسية".
وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أنه اعتبارًا من صباح الأحد "تم اتخاذ تدابير فعالة من أجل تحييد المسلحين".
وأضافت الوكالة أن "الضباط الذين وصلوا إلى مكان الحادث بدأوا اشتباكًا مع المجرمين".
وقالت وكالة "إنترفاكس" إنه تم تطبيق "نظام مكافحة الإرهاب"، الذي يمنح السلطات نفوذًا أكبر في تقييد حركة الأفراد والاتصالات، وتم إجلاء السكان القريبين لضمان السلامة.