بعد الحرب.. وزير إسرائيلي يعتزم الترشح لرئاسة "الليكود" ضد نتنياهو

أعلن، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، رجل الأعمال والملياردير، نير باركات، أمس الإثنين، عزمه الترشح لرئاسة حزب السلطة (الليكود) في أعقاب حرب غزة، بحسب إعلام محلي.

وأعلن باركات، الذي تولى رئاسة بلدية القدس المحتلة في الفترة بين 2008-2018، أنه لن يدعم نتنياهو في أي انتخابات تمهيدية على رئاسة الحزب من الآن فصاعدًا، وأنه يعتزم الترشح لرئاسة الحزب.

وذكرت صحيفة "معاريف" اليوم الثلاثاء، أن مصادر في حزب "الليكود" وجهت رسائل تحذيرية إلى باركات، لم تخلُ من التلويح بإقالته من الحزب، بعد أن سُرِّبَت أنباء عن لقاء جمع بينه وبين نشطاء من حزب السلطة، أبلغهم أنه لن يدعم نتنياهو بعد ذلك، وأنه يتعين حدوث تغييرات.

ونقلت الصحيفة، تصريحات باركات، الذي يعد من بين أبرز المستثمرين الإسرائيليين في مجال التكنولوجيا الفائقة، يقول فيها: "يتعين التوجه إلى الشعب ونيل ثقته من جديد، أعمل وفق جدول زمني، وهذا الجدول شارف على نهايته".

وأكد أنه لن يتعاون مع أي جهات سياسية صاحبة مصلحة، تحاول الوقيعة بينه وبين رئيس الوزراء في الوقت الراهن، وقال إنه يعلم مدى الانتقادات الحالية ضد الموازنة العامة الجديدة، وإنه على قناعة بأن الأزمة ستجد حلا لصالح الشعب ومن أجل إسرائيل.

يشار إلى أن باركات هو عضو الائتلاف الوحيد الذي عارض الموازنة بصورتها المعلنة من بين 64 عضوًا بالائتلاف الأصلي، هذا بخلاف نواب كتلة "معسكر الدولة" الذين عارضوها، وهي الكتلة التي انضمت للائتلاف عقب الحرب.

هيئة البث الإسرائيلي (كان 11) كشفت بالأمس أن باركات عقد اجتماعًا مع نشطاء الليكود في مدينة "كريات غات" على بعد 56 كيلومترا جنوبي تل أبيب، لمناقشة موضوع ما بعد الحرب على غزة من النواحي السياسية.

وأبلغ وزير الاقتصاد والصناعة نشطاء الحزب، عزمه الترشح لرئاسة الليكود، ذاهبًا إلى أن الحزب في حاجة إلى تغييرات جوهرية.

وأورد تقرير هيئة البث، أن باركات بهذه الطريقة هو المسؤول الأول في الليكود الذي يعلن منافسة نتنياهو بصورة واضحة في الوقت الراهن، فيما كانت أحاديثه، بهذا الصدد، قبل الحرب تتركز على الاجتماعات المغلقة. كما أكد في اجتماع مغلق في وقت سابق أن لدية خطة سياسية لرئاسة الليكود، وأنه يشعر بقرب تحقيقها.

واستفسرت (كان 11) من مكتب باركات، عن تلك الأنباء، وتلقت ردًّا بأنه لن يتعاون في الوقت الراهن مع جهات صاحبة مصلحة تريد الوقيعة بينه وبين رئيس الوزراء.

يشار إلى أن أسهم باركات كانت قد ارتفعت أخيرًا في الشارع الإسرائيلي عقب إعلانه أنه مستعد لتحمل تكلفة جلب مئات العمال الأجانب (من الهند) لتعويض العجز الناجم عن تقييد عمل الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية، في قطاعي الزراعة والبناء، في أعقاب الحرب.

ونشرت صحيفة "معاريف" نتائج استطلاع للرأي في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر بشأن الشخصيات الأكثر حظًا لو ترشحت لرئاسة حزب "الليكود" عقب رحيل نتنياهو، وحل باركات في المركز الرابع بنسبة 11% من أصوات المشاركين، بعد كل من رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، وزعيم حزب "أمل جديد" جِدعون ساعَر، ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت.

المصدر: صحيفة "معاريف" + هيئة البث الإسرائيلي (كان 11)