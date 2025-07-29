احتجاجات تستقبل سفينة سياحية إسرائيلية في جزيرة يونانية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الثلاثاء، أن 50 شخصا احتشدوا خارج ميناء رودس اليوناني للاحتجاج على وصول سفينة سياحية إسرائيلية تقل 650 راكبا.

وأكدت شبكة "إي ار تي" نيوز، أن الشرطة احتجزت 15 متظاهرا، واتخذت إجراءات ضد ثمانية أفراد على خلفية اتهامات بالعنصرية والعنف ضد رجال الشرطة، موضحة أن السفينة تمكنت بعد ذلك من الرسو دون عراقيل.

أخبار ذات علاقة سفينة "حنظلة" تصل إسرائيل بعد اعتراضها واحتجاز طاقمها

جاء ذلك بعدما تم منع السفينة نفسها من الرسو في جزيرة سيروس بسبب الاحتجاجات.

وقال وزير الحماية المدنية ميخاليس خريسوخويديس لشبكة " إي ار تي نيوز" إنه على الرغم من أنه مسموح للمواطنين التظاهر، فإنه لا يجب عليهم حصار السفينة أو اللجوء للعنف.

وتعد اليونان وجزرها مقصدا محببا للسائحين الإسرائيليين. مع ذلك، فهم يواجهون مظاهرات متزايدة واحتجاجات على تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة.