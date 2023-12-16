مصادر: بوتين سيترشح بشكل مستقل للرئاسة

أعلن مؤيدون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيترشح للرئاسة مجددًا بصفته مستقلاً له قاعدة شعبية عريضة وليس مرشحًا عن أحد الأحزاب، وفق ما ذكرته وكالات أنباء روسية.

وأوضحت الوكالات أن مجموعة تتألف من أكثر من 700 من السياسيين والشخصيات البارزة في المجالين الرياضي والثقافي، تجمعوا، اليوم السبت، في موسكو وأيّدوا بالإجماع ترشح بوتين (71 عامًا) بصفته مرشحًا مستقلاً.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية، عن أندريه تورتشاك المسؤول الكبير بحزب "روسيا المتحدة" الحاكم أن "بوتين لن يخوض الانتخابات مرشحًا عن الحزب، إلا أنه يحظى بالتأييد الكامل من كوادر الحزب بصفته مرشحًا مستقلاً".

ونقلت الوكالة أيضًا عن سيرغي ميرونوف السياسي الكبير بحزب "روسيا العادلة" الداعم لبوتين أن "بوتين سيترشح بشكل مستقل، وأنه سيجري جمع التوقيعات تأييدًا له".