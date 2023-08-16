هل انهار نموذج "جيش الشعب" في إسرائيل؟

بعد توقيع ما يقرب من عشرة آلاف من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على تعهدات أعلنوا فيها إنهاء خدمتهم التطوعية احتجاجًا على الإصلاحات القضائية، يدور جدل حول ما إذا كان تصرف الاحتياط يمثل عصيانًا، أم هو ببساطة نهاية خدمتهم الاحتياطية.

وقالت صحيفة صحيفة "جيروسالم بوست"، في تقرير لها، إن هذا الجدل يخطئ الهدف، فإنهاء الاحتياط لخدمتهم هو عَرَض من أعراض الظاهرة، لكنه ليس جوهرها.

ولفتت في تقرير إلى أن جوهر الظاهرة يتمثل بعملية الإضعاف المستمر لنموذج "جيش الشعب"، وذلك مع ما تشهده الساحة مؤخرًا من أحداث سياسية تهدد بتعريض وجود النموذج بحد ذاته للخطر، مجازفة بانهياره.