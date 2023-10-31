واشنطن: روسيا ستنتصر إذا أوقفنا دعم أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينجح في سعيه إلى الاستيلاء على أراضٍ أوكرانية إذا أوقفت الولايات المتحدة دعمها لكييف.

وصرّح خلال جلسة أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية لأولويات للأمن القومي تتضمن 44,4 مليار دولار لأوكرانيا: "يمكنني أن أضمن لكم أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين".

وأضاف: "إذا سحبنا البساط من تحتهم الآن، سيصبح بوتين أقوى، وسينجح في القيام بما يريده في الاستيلاء على أراضٍ سيادية لجارته".