واشنطن: روسيا ستنتصر إذا أوقفنا دعم أوكرانيا
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينجح في سعيه إلى الاستيلاء على أراضٍ أوكرانية إذا أوقفت الولايات المتحدة دعمها لكييف.
وصرّح خلال جلسة أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية لأولويات للأمن القومي تتضمن 44,4 مليار دولار لأوكرانيا: "يمكنني أن أضمن لكم أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين".
وأضاف: "إذا سحبنا البساط من تحتهم الآن، سيصبح بوتين أقوى، وسينجح في القيام بما يريده في الاستيلاء على أراضٍ سيادية لجارته".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الكونغرس تمويلاً بحجم 106 مليارات دولار لاحتياجات الأمن القومي الأمريكي، وهو يشمل كذلك المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، و"ردع" الصين في منطقة آسيا، والمحيط الهادئ.
وربط بايدن في خطابه بين حربي أوكرانيا وإسرائيل في إطار صورة الولايات المتحدة كـ"منارة للعالم" في مواجهة "إرهابيين" مثل حماس، و"مستبدين" مثل بوتين.