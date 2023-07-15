الأمم المتحدة: ندرس شروط دمشق لاستئناف المساعدات عبر معبر باب الهوى

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عدم استئناف المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وأضاف: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى".

وتابع دوجاريك: "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.