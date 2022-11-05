الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث خلال تجمع قبل انتخابات التجديد النصفي في ميسا بولاية أريزونا في 9 أكتوبر 2022
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث خلال تجمع قبل انتخابات التجديد النصفي في ميسا بولاية أريزونا في 9 أكتوبر 2022

إمهال ترامب حتى الأسبوع المقبل لتقديم مستندات بشأن اقتحام الكونغرس

رويترز
رويترز

 قالت لجنة مجلس النواب الأمريكي المكلفة بالتحقيق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة إنها منحت ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء.

كانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها "أدلة دامغة ... على أن (ترامب) دبر شخصيا" محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020.

أمريكا

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