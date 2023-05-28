من بين 179 دولة.. إسرائيل بالمرتبة الأخيرة في المساواة بين الجنسين

احتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة في المساواة بين الجنسين، مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن المديرة العامة لهيئة النهوض بمكانة المرأة الإسرائيلية، المحامية آيليت رازين بيت-أور، قولها إن تقرير التمييز ضد المرأة يبحث في ما يقرب من 179 دولة، وفي أربعة معايير هي: التمييز في إطار الأسرة، الحماية والأمن الشخصي، الوصول إلى الموارد المالية، وممارسة الحريات المدنية.

وتابعت: "وفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا، حصلت إسرائيل على تصنيف عالٍ من التمييز ضد المرأة، بطريقة تضعها جنبًا إلى جنب مع اليابان، كدولة بها أعلى فجوات في المساواة بين الجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".