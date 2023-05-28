من بين 179 دولة.. إسرائيل بالمرتبة الأخيرة في المساواة بين الجنسين
احتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة في المساواة بين الجنسين، مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن المديرة العامة لهيئة النهوض بمكانة المرأة الإسرائيلية، المحامية آيليت رازين بيت-أور، قولها إن تقرير التمييز ضد المرأة يبحث في ما يقرب من 179 دولة، وفي أربعة معايير هي: التمييز في إطار الأسرة، الحماية والأمن الشخصي، الوصول إلى الموارد المالية، وممارسة الحريات المدنية.
وتابعت: "وفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا، حصلت إسرائيل على تصنيف عالٍ من التمييز ضد المرأة، بطريقة تضعها جنبًا إلى جنب مع اليابان، كدولة بها أعلى فجوات في المساواة بين الجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وأضافت المحامية آيليت أن "الغرض من التقرير هو تقديم مؤشر عن كيفية تعميق القوانين والأعراف الاجتماعية وممارسات الدولة أو تضييق الفجوات بين الرجال والنساء".
ويتراوح المؤشر من (صفر- 100)، حيث يشير الصفر إلى عدم وجود تمييز، ويشير 100 إلى التمييز التام ضد المرأة.
وبين التقرير أن متوسط إسرائيل هو 33.4، ما يشير إلى أكبر تمييز بين النساء والرجال في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفت إلى أن المعايير التي تكون فيها فجوات المساواة أكثر أهمية هي التمييز داخل إطار الأسرة واستنفاد الحريات المدنية، وأن وهذه درجة مزدوجة في التمييز بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفيما يتعلق بالتمييز في الأسرة، احتلت إسرائيل المرتبة 40.9، بينما المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 14.2، والمتوسط لجميع دول العالم هو 37.8.
ووفق التقرير، فإن من بين البلدان الأخرى التي حصلت على درجة عالية من التفاوت بين الرجال والنساء، تركيا وتشيلي والولايات المتحدة وسلوفاكيا.
أما البلدان التي ينخفض فيها التفاوت نسبيًا فكانت بلجيكا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد، حسب التقرير.