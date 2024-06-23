تجمع كبير للإصلاحيين في طهران.. والسلطات تحاصرهم (فيديو)

نزل جمهور التيار الإصلاحي في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، "بقوة" لدعم مرشحهم النائب مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم الجمعة المقبلة، فيما بدأت الحكومة المحلية في المحافظات الإيرانية، بالتضييق على الحملة الانتخابية للإصلاحيين الذين يدعمون المرشح للانتخابات الرئاسية النائب مسعود بزشكيان.

وقالت رئيسة جبهة الإصلاحات المظلة السياسية للأحزاب الإصلاحية في إيران، آذر منصوري، في تغريدة لها عبر "إكس"، إن "الحكومة المحلية في مدينة أسالم بمحافظة جيلان شمال إيران منعتها من تنظيم برنامج انتخابي لدعم بزشكيان". وأضافت " نعم، هناك فرق من هو الرئيس".