تجمع كبير للإصلاحيين في طهران.. والسلطات تحاصرهم (فيديو)
نزل جمهور التيار الإصلاحي في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، "بقوة" لدعم مرشحهم النائب مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم الجمعة المقبلة، فيما بدأت الحكومة المحلية في المحافظات الإيرانية، بالتضييق على الحملة الانتخابية للإصلاحيين الذين يدعمون المرشح للانتخابات الرئاسية النائب مسعود بزشكيان.
وقالت رئيسة جبهة الإصلاحات المظلة السياسية للأحزاب الإصلاحية في إيران، آذر منصوري، في تغريدة لها عبر "إكس"، إن "الحكومة المحلية في مدينة أسالم بمحافظة جيلان شمال إيران منعتها من تنظيم برنامج انتخابي لدعم بزشكيان". وأضافت " نعم، هناك فرق من هو الرئيس".
منع ظريف في طهران
وفي سياق متصل، منعت منظمة الطلاب الإسلامية في جامعة شريف بطهران، وهي تابعة للتيار المتشدد، وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف من تنظيم برنامج انتخابي لدعم المرشح الإصلاحي بزشكيان.
وذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، أنه "تم منع ظريف من دخول جامعة صنعتي شريف بطهران لإلقاء كلمة له ضمن برنامج انتخابي لدعم بزشكيان".
ودعم وزير الخارجية في حكومة روحاني مسعود بزشكيان، المرشح "الإصلاحي"، في الحملة الانتخابية الرئاسية، وسافر إلى مدن مختلفة حتى الآن، كما ظهر ظريف في برنامج تلفزيوني كمستشار سياسي لبزشكيان خلال ظهور مرشحي الانتخابات الرئاسية على شاشة التلفزيون.
تجمع حاشد للإصلاحيين
وفي العاصمة طهران، نظم التيار الإصلاحي تجمعًا كبيرًا في ملعب شيرودي بالعاصمة طهران وسط هتافات "يحيا بزشكيان، يعيش خاتمي" في إشارة إلى زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي.
وقال القيادي الإصلاحي "محمد رضا خاتمي" في تجمع ملعب شيرودي "إيران هذه ليست إيراننا. نريد إيران بلا فقر وفساد، بلا ضغينة"، مضيفًا "اليوم نحن في وضع يبعث على القلق، وبالإضافة إلى اضطهاد المرأة في الماضي، فهي اليوم تحت ضغط مضاعف".
وأوضح أن "زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي يدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات والتصويت لصالح بزشكيان وإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، واليوم نحن في وضع يتعين علينا فيه المشاركة في الانتخابات".
وخاطب مسعود بزشكيان أنصاره "أعدكم بأنني سأكون صوت من لا يسمعهم أحد، وبمواجهة السلوكات غير المنصفة مع السيدات في الشوارع".