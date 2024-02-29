نيوزيلاندا تصنف حركة حماس بالكامل "كياناً إرهابياً"

أعلنت حكومة نيوزيلاندا، اليوم الخميس، تصنيف حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري "كياناً إرهابياً".

واعتبرت نيوزيلاندا أنّ الهجمات التي شنّتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر قضت على أيّ إمكانية للتفريق بين جناحي الحركة السياسي والعسكري.

وقالت الحكومة النيوزيلندية إنّ "المنظمة بأسرها تتحمّل مسؤولية تلك الهجمات الإرهابية المروّعة".

واعتبرت بذلك الذراعين العسكرية والسياسية "كياناً إرهابياً"، في خطوة تعني عملياً تجميد أصول الحركة في نيوزيلندا وحظر تقديم أي "دعم مادي" لها.

وفرضت الحكومة النيوزيلندية حظراً على سفر مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بالضفة الغربية.