روسيا: سنرد بقسوة شديدة إذا تعرضنا لهجمات

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد "بقسوة شديدة" إذا تعرضت لمزيد من الهجمات التي يشنها مقاتلون يدخلون أراضيها من أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، إنه دحر مسلحين هاجموا منطقة حدودية روسية بمركبات مدرعة في اليوم السابق، مضيفًا أن قواته قتلت أكثر من 70 "قوميًا أوكرانيًا"، وأجبرت من تبقى منهم على الانسحاب إلى أوكرانيا.

وقال شويغو لمسؤولي وزارة الدفاع في تعليقات نشرتها الوزارة: "سنواصل الرد على مثل هذه الأفعال من جانب المسلحين الأوكرانيين بسرعة وبقسوة بالغة".