صحف عالمية: تقرب عراقي للغرب.. وحصار باخموت يهدد بـ"استنزاف" أوكرانيا

ماذا يريد العراق من بقاء القوات الأمريكية؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تلميح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتأييده بقاء القوات الأمريكية في البلاد، والتي تقدر بألفي جندي، لأجل غير مسمى، يعد نقطة تحول بارزة وموقفًا أقل مواجهة تجاه واشنطن عما تبناه حلفاؤه السياسيون المدعومون من إيران.

وكانت "جورنال" أوردت في تقرير حصري لها أمس أن السوداني يريد بقاء القوات الأمريكية في العراق دون تحديد جدول زمني لانسحابها بحجة أنها ضرورية لمحاربة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي. كما ألمح السوداني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن البلاد في حاجة إلى القوات الأجنبية، في إشارة إلى القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تدرب الجيش العراقي.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن، يلتزم السوداني الصمت علنًا بخصوص آرائه بشأن إبقاء القوات الأمريكية في العراق، لكن بعض قادة الميليشيات الموالية لإيران وأنصار رئيس الوزراء بالبرلمان يضغطون عليه لإعادة النظر في الوجود الأمريكي.

ورأت الصحيفة أن السوداني، الذي يتمتع بخبرة دولية قليلة وغير معروف بشكل كبير في الغرب، يحاول توسيع نطاق اتصاله بالإدارة الأمريكية والحكومات الغربية الأخرى، على أمل جذب الاستثمار والمساعدات، كما إنه يسعى للنأي بنفسه عن الانتقادات بأن حكومته أيضًا متحالفة بشكل وثيق مع إيران.

وقالت الصحيفة إنه بالنسبة للعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، فإن مثل هذه الطموحات تواجه عقبات هائلة، بما في ذلك اقتصاد وحكومة يعانيان من الفساد وانتشار الميليشيات المسلحة، والتهديدات المستمرة من "داعش"، فضلاً عن الانقسامات بين الفصائل الشيعية والسنية والأكراد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، والذي أطاح بصدام حسين، تتمتع واشنطن بسياسة حذرة مع بغداد، بالرغم من أنها لا تزال متشابكة إلى حد كبير. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن علاقة العراق بإيران "تشكل عائقًا خاصًّا" أمام مساعي السوداني المتمثلة في إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.