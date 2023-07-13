بلينكن يدعو بكين إلى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصيني خلال لقائهما الخميس، أن من الضروري أن تستعيد القوتان الاتصالات العسكرية، لكن لا يبدو أنه تم إحراز تقدم بهذا الصدد، وفق ما قال مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه خلال محادثاته في جاكرتا مع وانغ يي، أكد بلينكن "أننا نتحمل مسؤولية إبقاء قنوات الاتصال بيننا مفتوحة، بما في ذلك بين جيشينا، وأعتقد أن علينا أن نفعل ذلك على نحو عاجل، لم نحقق ذلك بعد".

وحذر بلينكن وزير خارجية الصين من أن واشنطن ستحمّل قراصنة المعلوماتية "مسؤولية" الانتهاكات المفترضة للوكالات الحكومية الأمريكية.

وأعلن بلينكن "بوضوح أن أي إجراءات تستهدف الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين تثير قلقنا العميق، وسنتخذ الخطوات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها".