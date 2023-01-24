تقرير: راينميتال الألمانية قد تسلم 139 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

قال متحدث باسم شركة راينميتال الدفاعية الألمانية لمجموعة (آر.إن.دي) الإعلامية إن الشركة قد تسلم 139 دبابة ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وتتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من أوكرانيا وأعضاء من حلف شمال الأطلسي، مثل بولندا، للسماح بتزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع لتعزيز دفاعها في مواجهة الغزو الروسي.