بن غفير يطرح مجددا قانون "تكبيل اليدين الإلكتروني"
تقدم رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، بمشروع قانون لتكبيل اليدين إلكترونيًا؛ لإتاحة تنفيذ اعتقالات إدارية ضد منظمات الإجرام في مناطق عرب 48.
ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، وإلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، والمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، وإلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية المواطن بممارسة عمل معين، بحسب موقع "واللا" العبري.
وقال بن غفير، إن "مشروع القانون الذي نطرحه على الحكومة مهم بشكل خاص، فهو يوازن بين الحاجة الحيوية لمكافحة العنف الأسري ومنع العنف وواجبنا في الحماية من الشكاوى والاتهامات الباطلة والحفاظ على حرية الأبرياء.. الحكومة السابقة لم تنفذ القانون، والحكومة الحالية تعتزم تنفيذه الآن، لكنها ستضع قانونًا أكثر دقة وأفضل".
ويعتزم جهاز الأمن العام (الشاباك) والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، معارضة قانون بن غفير، الرامي إلى تنفيذ اعتقالات إدارية بحجة محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.
ويخشيان مما أسمياه بـ "منحدر زلق"، وأن يتحول التوسع في استخدام الاعتقالات الإدارية لغرض استخدام هذه الأداة في حالات أخرى، واعتبرا أن "هناك أدوات إنفاذ ممتازة لدى الشرطة ويجب استخدامها".
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقالات الإدارية كجزء من التشريع الأمني لمحاربة "العنف"، وهي تستهدف بالغالبية العظمى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونادرًا ما يوقع وزير الأمن على اعتقالات إدارية ضد يهود على خلفية "العنف".
ويقترح القانون منح بن غفير والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، صلاحيات إصدار أوامر إدارية في مناطق الـ48 ضد المنظمات الإجرامية، على غرار صلاحيات وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في إصدار مثل هذه الأوامر ضد "التنظيمات المسلحة".
وورد في مقترح القانون أنه "في السنوات الأخيرة شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم القتل، خاصة في المجتمع العربي، والتي كان من بين ضحاياها أبرياء. والمنظمات الإجرامية الضالعة بشكل يومي في أحداث عنف وجرائم قتل تستخدم الأسلحة بشكل متكرر في مناطق مأهولة بالسكان".
يذكر أنه في آذار/ مارس الماضي، فشل مشروع قانون القيود الإلكترونية في الجلسة الكاملة للكنيست، بعد أن عارض 54 عضوًا في الكنيست الاقتراح وأيده 53 عضوًا. لتثار ضجة وقتها في المناقشة.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي فشل، يسعى إلى السماح للمحكمة بأن تأمر باستخدام تدابير المراقبة التكنولوجية، مثل الأغلال الإلكترونية، لغرض مراقبة وجود أمر حماية في سياق العنف الأسري، بشرط استيفاء شروط معينة. وهذا على عكس اقتراح بن غفير الذي يتطلب شروطًا أكثر صعوبة لاتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة.