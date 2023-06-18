بن غفير يطرح مجددا قانون "تكبيل اليدين الإلكتروني"

ويمنح مشروع القانون صلاحيات لبن غفير بتقييد حرية مواطن، من خلال منعه من مغادرة البلاد، وإلزامه بإيداع جواز سفره لدى الشرطة، والمثول في مركز للشرطة في أوقات معينة، وإلزامه بإعطاء تقارير حول خروجه ودخوله إلى منطقة معينة. كذلك بإمكان بن غفير تقييد حرية المواطن بممارسة عمل معين، بحسب موقع "واللا" العبري.

وقال بن غفير، إن "مشروع القانون الذي نطرحه على الحكومة مهم بشكل خاص، فهو يوازن بين الحاجة الحيوية لمكافحة العنف الأسري ومنع العنف وواجبنا في الحماية من الشكاوى والاتهامات الباطلة والحفاظ على حرية الأبرياء.. الحكومة السابقة لم تنفذ القانون، والحكومة الحالية تعتزم تنفيذه الآن، لكنها ستضع قانونًا أكثر دقة وأفضل".

ويعتزم جهاز الأمن العام (الشاباك) والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، معارضة قانون بن غفير، الرامي إلى تنفيذ اعتقالات إدارية بحجة محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

ويخشيان مما أسمياه بـ "منحدر زلق"، وأن يتحول التوسع في استخدام الاعتقالات الإدارية لغرض استخدام هذه الأداة في حالات أخرى، واعتبرا أن "هناك أدوات إنفاذ ممتازة لدى الشرطة ويجب استخدامها".

وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقالات الإدارية كجزء من التشريع الأمني لمحاربة "العنف"، وهي تستهدف بالغالبية العظمى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونادرًا ما يوقع وزير الأمن على اعتقالات إدارية ضد يهود على خلفية "العنف".