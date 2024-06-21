خسائر بملايين الدولارات بسبب أزمة النيجر وبنين

يتفاقم التوتر بين النيجر وبنين مع وقف تدفق النفط من خط الأنابيب وغلق الحدود وتوقف ميناء كوتونو عن العمل، ما تسبب في خسائر بملايين الدولارات.

وقال تقرير لمجلة "جون أفريك"، إن "الفاتورة تثقل يومًا بعد يوم بالنسبة إلى كلا البلدين" مشيرة إلى حادثة اعتقال 5 نيجريين في ميناء سيمي بودجي، وإصدار حكم على 3 منهم بالسجن لـ 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وشمل الحكم نائب المدير العام لشركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية، المشغل الذي يستغل النفط في منطقة أجاديم في النيجر وخط الأنابيب الذي ينقل الذهب الأسود حتى بنين.

وعدّت المجلة أن هذه الإدانة ليست سوى الحلقة الأخيرة في المواجهة بين البلدين، والتي أحدثت حالة من الترقب لأسابيع في منطقة غرب أفريقيا، مشيرة إلى أنّ العلاقات بين بنين والنيجر كانت متوترة فعلًا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم في يوليو 2023، وتدهورت أكثر بعد أن رفضت النيجر إعادة فتح حدودها المشتركة بعد رفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.