خيرسون.. منكوبو فيضانات كاخوفسكايا ينتظرون المساعدات

خلّف تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة في خيرسون فيضانات كبيرة وكارثة إنسانية أصبحت بموجبها المناطق المحيطة بها "منكوبة".

وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها لنقل المساعدات إلى المتضررين على ضفتي نهر دنيبر، الذي يفصل بين قوات روسيا وأوكرانيا في جنوب أوكرانيا.

وجاء في بيان للصليب الأحمر، الجمعة: "مستعدون للاستجابة على ضفتي النهر، وخصوصا انطلاقا من القواعد العملياتية في أوديسا ودونيتسك، وأكدنا للسلطات مقترحنا بشأن تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء الفيضان، وكذلك بشأن المساعدات الطويلة الأمد في تسهيل الوصول إلى المياه النظيفة".