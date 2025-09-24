"التايمز": صعود كبير لحزب "فوكس" اليميني المناهض للهجرة في إسبانيا

من المتوقع أن يصوت ربع الشباب الإسبان لحزب "فوكس" في الانتخابات النيابية المقبلة، وقد أطلق زعيم الحزب، سانتياغو أباسكال، نداء حاشداً لمحاربة "أيديولوجية اليقظة" و"الإرهاب المناخي"، وفق تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.

والحزب، الذي يُعد أسرع الأحزاب السياسية نمواً في إسبانيا، أقام تجمعاً شعبياً أخيراً لليمين الشعبوي، وهتف آلاف الناخبين مؤيدين لأباسكال ولوّحوا بالأعلام الإسبانية.

ويعكس الاستقبال الحماسي لأباسكال، في الفعالية التي نُظّمت لحزب "وطنيون من أجل أوروبا"، ثالث أكبر كتلة تصويتية في البرلمان الأوروبي، توجهاً وطنياً: حزب فوكس يتقدم.

ربع الإسبان الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً سيصوتون لحزب فوكس في الانتخابات المقبلة، وفقاً لمركز استطلاعات الرأي الحكومي "سي آي إس"، وترتفع هذه النسبة إلى 36% بين الشباب.

وأرسل أباسكال نشطاءه هذا الأسبوع، وأمرهم بحشد المزيد من الناخبين غير الحاسمين واليساريين الذين يشعرون بخيبة أمل بسبب الهجرة وأزمة السكن والفساد السياسي والأجور المنخفضة.

وقال هيرمان تيرتش، المستشار المقرب من أباسكال والعضو الإسباني في البرلمان الأوروبي: "لقد كسرنا حاجز النظام الحزبي. لقد انتهى الأمر الآن. عاجلاً أم آجلاً، سنتفوق على الأحزاب الأخرى".

ويُثير صعود حزب فوكس قلق الناخبين الوسطيين والحزب الشعبي المحافظ، الذي انشق عنه الحزب وحصد منه أكثر من 800 ألف ناخب خلال العام الماضي. كما يُسعد هذا الحزب رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز المُحاصر .

يُحفّز تهديد "اليمين المتطرف" الناخبين اليساريين في بلدٍ لا تزال ذكرى الديكتاتور اليميني فرانسيسكو فرانكو تُشكّل قوة ضاربة بعد 50 عاما من وفاته، لكن استطلاعات الرأي تُشير إلى أن العمال اليدويين يتخلّون أيضاً عن الأحزاب اليسارية وينضمّون إلى حزب فوكس، إذ ارتفعت نسبة مؤيديه من 13% إلى 20% خلال عام.

ويتمتع أباسكال، البالغ من العمر 49 عاماً، بأسلوب قيادة يناسب الخطاب السياسي المتشدد. نشأ في إقليم الباسك، وكان والده، وهو زعيم محلي في حزب الشعب، يمتلك شركة صغيرة تعرضت لقصف حارق مرتين من قبل منظمة إيتا الإرهابية الباسكية المنحلة.

ويكتسب حزب فوكس دعماً واسعاً بخطاباته المعادية للمهاجرين، وكان من بين المشاركين في المسيرة، دولوريس أركو كيفيدو، وهي مصورة أشعة متقاعدة في السبعينيات من عمرها، وهي تحمل علم إسبانيا. وقالت: "يجب أن تُقدّم المساعدات للإسبان، لا للمهاجرين غير الشرعيين. على المهاجرين احترام عاداتنا وتقاليدنا".

مع ذلك، يُحيّر دعم الشباب لحزب فوكس الآباء، إذ قال مسؤول حكومي رفيع المستوى: "يدعم طفلاي حزب فوكس لسبب بسيط هو أزمة السكن. أحدهما ليس واسع الاطلاع، لذا يُمكنني تفهم ذلك، لكن الآخر ذكي، وهذا يُحيّرني كيف يُمكنه التصويت للشعبويين".

لم يعد العديد من الناخبين الاشتراكيين السابقين يدعمون رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بسبب إبرام حكومته الأقلية اتفاقيات مع الانفصاليين الكتالونيين والباسكيين للاحتفاظ بالسلطة. كما فقد سانشيز دعمه بسبب فضائح فساد في أعلى مستويات الحكومة، كما تواجه زوجته وشقيقه تهم فساد.