بايدن يبحث عن "توازن صعب" حيال إسرائيل في حرب غزة

هدنة

ويعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "لا تملي شروطًا" على إسرائيل، بالرغم من وجود عدد من المستشارين العسكريين الأمريكيين هناك.

وردًّا على أسئلة الصحفيين عما إذا كان دعا القادة الإسرائيليين إلى تأخير هجوم بري مزمع على قطاع غزة، أكد بايدن أن "الإسرائيليين يتخذون قراراتهم بأنفسهم".

وأبدى موقفًا متشددًا حيال هدنة، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى وقف إطلاق نار "فوري"، منددًا بوقوع انتهاكات للقانون الدولي في غزة.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن "وقف إطلاق نار في الوقت الحاضر سيفيد حماس فقط".

غير أن الموقف الأمريكي الفعلي أكثر دقة من ذلك.

فكان بايدن بادر إلى طرح هذه المسألة حين قال الإثنين ردا على صحفي سأله عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، "يجب التوصل إلى الإفراج عن الرهائن، وبعدها يمكننا المناقشة".

وبعد ذلك طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من مجلس الأمن الدولي دعم مشروع قرار طرحته واشنطن حول الحرب الإسرائيلية على غزة، يدعو إلى "هدنات إنسانية" وليس لوقف إطلاق النار، من أجل السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة.

كذلك شدد بايدن على وجوب حصول الفلسطينيين على المزيد من المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن إدخال المساعدات لا يتم "بالسرعة اللازمة".

وبمعزل عن الشق الإنساني، يعكس الموقف الأمريكي مخاوف أوسع نطاقًا للتبعات التي قد تتأتى عن اجتياح إسرائيلي لقطاع غزة.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن تشعر بالقلق لعدم وضع إسرائيل "أهدافًا عسكرية يمكن تحقيقها" في غزة، فيما ذكرت "واشنطن بوست" أن إدارة بايدن حاولت منع حصول اجتياح في الأيام التي تلت هجوم حركة حماس.