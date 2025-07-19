الكونغو الديمقراطية.. اعتقال "غامض" لجنرال نافذ في الجيش

اعتُقل فرانك نتومبا، أحد الجنرالات الأكثر نفوذاً في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في 17 يوليو/تموز في كينشاسا، وفق ما أكدت مجلة "جون أفريك" الفرنسية اليوم.

وقالت المجلة إن الاعتقال سبقه "طرد أو اعتقال للعديد من الضباط رفيعي المستوى".

وأكدت عدة مصادر أمنية لـ"جون أفريك" اعتقال الجنرال فرانك نتومبا، بينما لا تزال أسباب اعتقاله مجهولة، ولم تُصدر القوات المسلحة الكونغولية أي بيان حتى الآن.

ووفقًا لمعلومات المجلة الفرنسية كان فرانك نتومبا قد دُعي إلى "مدينة الاتحاد الأفريقي" لحضور جلسة عمل مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي، قبل اعتقاله في ظروف لا تزال غامضة، وفي وقت لاحق من ذلك المساء، أُلقي القبض أيضًا على مارسيل كابيا، رئيس أركانه، وفقًا لما أكدته مصادر داخل الجهاز الأمني.

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وعُيّن فرانك نتومبا عام 2020 رئيسًا لـ"البيت العسكري"، وهو هيئةٌ تابعةٌ مباشرةً لرئاسة الجمهورية، وكان حتى ذلك الحين من الشخصيات الرئيسية في قيادة الجيش، حيث كان نطاق صلاحياته مصدرًا للتوتر في بعض الأحيان، وفقا لـ"جون أفريك".

وكان هذا الجنرال "القوة الدافعة وراء نشر الشركات العسكرية الخاصة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدءًا من أواخر عام 2022، وبالإضافة إلى تدخلاته الاستراتيجية، سيطر البيت العسكري أيضا على شراء المعدات العسكرية".