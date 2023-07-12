"تلغراف": السويد تنشئ جيشًا مهمته قتال روسيا

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن "الجيش السويدي تم تجهيزه لمهمة واحدة، وهي (قتال روسيا)، عكس القوات المسلحة البريطانية التي تجد نفسها عالقة في أزمة هوية".

وأضافت في تقرير لها، أن القوات البريطانية "لا تدري ما إذا كان عليها الاستمرار في التزامها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أو البقاء ضمن قوة نخبة صغيرة يتم نشرها في التدخلات العسكرية لحلف الناتو".

ورأت الصحيفة أنه "رغم حيادها المستمر منذ 200 عام، والذي أعقب خسارتها المؤلمة للأراضي في الحروب النابليونية، أصبحت السويد الآن قوة عسكرية حديثة، فمنذ وثيقة دفاع 2020، بَذلت مساعي حثيثة لزيادة حجم جيشها وميزانيته".

وأضافت الصحيفة: "أنفقت السويد خلال العام الماضي 1.3% من ناتجها القومي الإجمالي على وزارة الدفاع، فيما تسعى لإيصال نسبة الانفاق إلى 2% بحلول العام 2026، تلبية لمطلب الناتو".

وتابعت: "بالمقارنة مع فرنسا وبريطانيا، السويد ليست لديها قوات منتشرة دوليًّا، ولا برنامج نوويّ يبتلع ميزانيتها الدفاعية، لذلك، لديها هامش حرية أكبر لزيادة الإنفاق على تحديث قواتها التقليدية".

وبحسب "تلغراف"، فإنه "بحلول العام 2030، من المقرر أن يزداد حجم القوات السويدية بواقع الثلث – أي يصبح تعدادها 90 ألف عنصر، بينما يتم الآن تدريب 8 آلاف مجند سنويًا لإعادة تعبئة قوات الاحتياط.