"تلغراف": السويد تنشئ جيشًا مهمته قتال روسيا
قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن "الجيش السويدي تم تجهيزه لمهمة واحدة، وهي (قتال روسيا)، عكس القوات المسلحة البريطانية التي تجد نفسها عالقة في أزمة هوية".
وأضافت في تقرير لها، أن القوات البريطانية "لا تدري ما إذا كان عليها الاستمرار في التزامها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أو البقاء ضمن قوة نخبة صغيرة يتم نشرها في التدخلات العسكرية لحلف الناتو".
ورأت الصحيفة أنه "رغم حيادها المستمر منذ 200 عام، والذي أعقب خسارتها المؤلمة للأراضي في الحروب النابليونية، أصبحت السويد الآن قوة عسكرية حديثة، فمنذ وثيقة دفاع 2020، بَذلت مساعي حثيثة لزيادة حجم جيشها وميزانيته".
وأضافت الصحيفة: "أنفقت السويد خلال العام الماضي 1.3% من ناتجها القومي الإجمالي على وزارة الدفاع، فيما تسعى لإيصال نسبة الانفاق إلى 2% بحلول العام 2026، تلبية لمطلب الناتو".
وتابعت: "بالمقارنة مع فرنسا وبريطانيا، السويد ليست لديها قوات منتشرة دوليًّا، ولا برنامج نوويّ يبتلع ميزانيتها الدفاعية، لذلك، لديها هامش حرية أكبر لزيادة الإنفاق على تحديث قواتها التقليدية".
وبحسب "تلغراف"، فإنه "بحلول العام 2030، من المقرر أن يزداد حجم القوات السويدية بواقع الثلث – أي يصبح تعدادها 90 ألف عنصر، بينما يتم الآن تدريب 8 آلاف مجند سنويًا لإعادة تعبئة قوات الاحتياط.
وقالت الصحيفة، إنه "بالنظر للدروس المستفادة من حرب أوكرانيا، من المقرر مضاعفة عدد كتائب المدفعية السويدية 3 أضعاف، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الدفاعات حول جزيرة (جوتلاند) الإستراتيجية وسط بحر البلطيق المتنازع عليه".
وأضافت: "من المعروف أن غواصات (جوتلاند) الهجومية التي تمتلكها البحرية السويدية، من بين الأفضل في العالم بالنظر إلى صعوبة الكشف عنها أو رصدها حتى من قبل السفن الحربية الأمريكية الضخمة".
وأكدت أن "التكنولوجيا العسكرية السويدية لا تتعلق فقط بالغواصات المتقدمة، بل هناك أيضًا سلاح الجو السويدي الذي يمتلك طائرات (جاس-39 غربين) خفيفة الوزن ذات المحرك الواحد، ومتعددة المهام، وسيتم تزويدها قريبًا بالمزيد من القدرات المتطورة في مجال الحرب الإلكترونية".
ولكن قد تكون أعظم فائدة لانضمام السويد لـحلف "الناتو" استغلال موقعها الجغرافي، حيث تقع على منعطف إستراتيجي مهم للغاية لكل من روسيا وشمال أوروبا، فالغواصات والسفن الحربية الروسية التي تغادر "سانت بطرسبرغ" و"كالينغراد" عليها المرور بالمياه السويدية.
ويعني ذلك أنه في أوقات الحرب ستكون السويد هي المسيطرة على من يمر عبر مياهها من خلال غواصات (جوتلاند) التي يمكنها منع الأسطول البحري الروسي من استخدام المياه السويدية، وفق الصحيفة.
ومع انضمام السويد، باتت جميع دول القطب الشمالي عضوة في "الناتو" ما يعني فرض المزيد من العزلة على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.
المصدر: صحيفة "تلغراف" البريطانية