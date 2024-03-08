إيران تستولي على سفينة وقود في الخليج العربي
استولت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، على سفينة عائمة في مياه الخليج العربي "تحمل وقودًا مهربًا"، وفقًا لما ذكره مسؤول قضائي إيراني.
وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة هرمزغان جنوب إيران، مجتبى قهرماني، "إن قبطان هذه السفينة المخالفة أشعل النار فيها بعد أن كانت قوة من بحرية الحرس الثوري تريد إيقافها، وهو الأمر الذي تم احتواؤه من خلال الإجراء الفوري الذي اتخذه ضباط الإطفاء".
وأشار قهرماني في حديثه لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إلى أن "احتجاز هذه السفينة جرى بأمر من السلطة القضائية، حيث تمكن قوات المنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري من تنفيذ هذه المهمة".
وكشف عن توقيف 4 أشخاص كانوا على متن هذه السفنية، لافتًا إلى أنه خلال تفتيشها تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 30 ألف لتر من الوقود المهرب.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية وجنسية المعتقلين الأربعة، كما لم يتضح بعد مالك هذه السفينة.
وقال قهرماني إنه "بحكم القانون، تمت مصادرة شحنة الوقود المهرب بالإضافة إلى أنه سيتم فرض غرامات والسجن على الموقوفين الأربعة".