إيران تستولي على سفينة وقود في الخليج العربي

وأشار قهرماني في حديثه لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إلى أن "احتجاز هذه السفينة جرى بأمر من السلطة القضائية، حيث تمكن قوات المنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري من تنفيذ هذه المهمة".

وكشف عن توقيف 4 أشخاص كانوا على متن هذه السفنية، لافتًا إلى أنه خلال تفتيشها تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 30 ألف لتر من الوقود المهرب.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية وجنسية المعتقلين الأربعة، كما لم يتضح بعد مالك هذه السفينة.

وقال قهرماني إنه "بحكم القانون، تمت مصادرة شحنة الوقود المهرب بالإضافة إلى أنه سيتم فرض غرامات والسجن على الموقوفين الأربعة".