يؤيد "التحول الجنسي".. 5 أدلة تقود إلى قاتل تشارلي كيرك (صور)

كشفت تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن تفاصيل جديدة حول قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، عن جمع 5 أدلة مرتبطة بالمنفذ، حتى الآن.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن هناك "تطورات سريعة" في مطاردة قاتل تشارلي كيرك، لافتاً إلى أن الأدلة هي "آثار حذاء، بصمة ساعد، بصمة راحة يد، بندقية وذخيرة"، علاوة على الصور الملتقطة لمشتبه به.

وكان المكتب قد أعلن عن تقديم مكافأة قدرها 100 ألف دولار لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى القبض على القاتل، الذي نشرت له صور تظهر "شاباً أبيض اللون يرتدي نظارة شمسية وقبعة بيسبول وقميصًا أسود يبدو أنه يحمل علمًا أمريكيًا ونسرًا".

وأشار رئيس المكتب باتل كاش إلى أنه تم العثور على بندقية المشتبه به وذخيرته في منطقة حرجية مجاورة لموقع الهجوم، فيما أشار محققون إلى وجود نقش على السلاح يظهر اعتناقه أفكاراً تؤكد "التحول الجنسي والفاشية".

وأشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن قاتل تشارلي كيرك استخدم ذخيرة محفور عليها عبارة "متحول جنسيًا ومناهض للفاشية".

وقُتل كيرك، وهو ناشط يميني متشدد مؤيد لترامب وإسرائيل، يبلغ من العمر 31 عاماً، بالرصاص، الأربعاء، خلال إلقائه كلمة أمام حشد من 3000 شخص في جامعة "يوتا فالي".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المسلح الذي نفذ الجريمة أطلق رصاصة واحدة من سطح مبنى جامعي، يبعد 142 ياردة (نحو 130 متراً) عن كيرك قبل أن يفر إلى حي محلي سيرًا على الأقدام