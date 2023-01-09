مجلس الإشراف بشركة "ميتا" يسمح بمنشورات "الموت لخامنئي"

تشهد إيران احتجاجات منذ منتصف سبتمبر/ أيلول إثر وفاة شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها لارتدائها "ملابس غير لائقة".

ومثلت الاحتجاجات، التي شارك فيها متظاهرون من كافة طوائف المجتمع للمطالبة بسقوط النظام الديني الحاكم، أحد أكبر التحديات التي واجهتها حكومة الجمهورية الإسلامية الشيعية منذ ثورة 1979.

وتسببت الاضطرابات في معضلة أصبحت متكررة لميتا، التي ترددت مرارًا في النهج الذي تتبعه مع العبارات السياسية العنيفة التي تُنشر على منصاتها.