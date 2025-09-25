كلينتون تحذر من تصريحات ترامب وكينيدي حول التوحد واللقاحات (فيديو)

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2016، هيلاري كلينتون، تصريحات الرئيس دونالد ترامب، ووزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، حول الباراسيتامول (تايلينول) واللقاحات والتوحد، ووصفتها بأنها "جنونية وخاطئة وقصيرة النظر".

وقالت كلينتون خلال ظهورها على برنامج "مورنينغ غو" الذي تبثه شبكة "إم إس إن بي سي" ، الأربعاء، "هذا سيؤدي إلى وفيات.. هؤلاء الأشخاص يريدون حرفيًّا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

وأضافت أن تصريحات الإدارة تثير ارتباكًا واسعًا بين الأمريكيين، محذرة من أن متابعة هذه "الهجمات المعادية للعلم" ستكلف أرواحًا بالفعل.

وتأتي هذه الانتقادات بعد مؤتمر صحفي عقد الاثنين شهد سلسلة من التصريحات غير المثبتة من الرئيس ترامب ووزير الصحة، وسط مخاوف من تأثيرها في الصحة العامة؛ ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري على هذه الانتقادات.

وكان ترامب صرَّح بأن إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة ستبلغ أن تناول الأسيتامينوفين (المعروف أيضا باسم الباراسيتامول أو تايلينول) أثناء الحمل يزيد مخاطر إصابة الأطفال بالتوحد.

كما لاحظ ترامب أنه قبل نحو 20 عامًا، كان التوحد يصيب طفلًا واحدًا فقط من بين كل 10 آلاف طفل في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ارتفع هذا المعدل بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يتم الآن تسجيل المرض لدى واحد من كل 31 طفلًا.

وأثار الرئيس الأمريكي الجدل بعدما حثّ النساء الحوامل على تجنب تناول الباراسيتامول، مشيرًا إلى احتمال وجود علاقة بينه وبين اضطرابات طيف التوحد.

ويعد الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) المعروف تجاريا باسم "تايلينول"، من أكثر الأدوية انتشارًا لتخفيف الألم وخفض الحرارة، ويستخدم على نطاق واسع خلال الحمل.

ويصنّف الدواء ضمن الفئة "أ" أي أن استخدامه الطويل من قبل عدد كبير من النساء لم يرتبط بزيادة تشوّهات خلقية أو حدوث آثار سلبية على الجنين.