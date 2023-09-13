كيشيدا يكشف عن تشكيلة الحكومة اليابانية الجديدة

كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، النقاب عن تشكيل حكومة جديدة تضم خمس وزيرات، إلا أن هذا العدد لا يرقى إلى مستوى تمثيل النساء في معظم دول مجموعة السبع الأخرى.

وتمثل النساء الآن رُبع أعضاء مجلس الوزراء، وهو رقم يعادل عدد النساء في الحكومة الإيطالية على سبيل المثال، لكن اليابان تتأخر كثيرًا عن أعضاء آخرين في مجموعة السبع الصناعية الكبرى في ذلك.

وتضم تعيينات كيشيدا الجديدة أربع وزيرات جديدات، إلى جانب وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي ذات الثقل في الحزب الديمقراطي الحر، حيث سبق وأن ترشحت لزعامة الحزب وبالتالي لرئاسة الوزراء.